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Израиль

Эдельштейн дал министерствам неделю на подготовку к реализации закона о запрете UNRWA

Кнессет
UNRWA
Юлий Эдельштейн
время публикации: 10 февраля 2025 г., 14:03 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 14:03
Эдельштейн дал министерствам неделю на подготовку к реализации закона о запрете UNRWA
Yonatan Sindel/Flash90

Парламентская комиссия по внешней политике и безопасности под председательством депутата Кнессета Юлия Эдельштейна обсудила вопрос мониторинга реализации закона о запрете деятельности Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) на территории Израиля.

В ходе заседания выяснилось, что несмотря на вступление закона в силу, правительственные министерства и государственные ведомства до сих пор не завершили свою подготовку к этому процессу.

По завершении заседания Эдельштейн потребовал от министерств и ведомств завершить подготовку к реализации закона в течение недели и сообщить об этом комиссии.

"Закон, который мы продвигали и приняли, абсолютно ясен, он обязывает все организации к быстрому и эффективному его исполнению, – подчеркнул Эдельштейн. – Мы полны решимости увидеть закон реализованным, чтобы UNRWA оказалась выброшена на свалку истории".

"Государство Израиль должно заботиться о своих гражданах на своей суверенной территории, предотвращая въезд и свободу действий любого иностранного субъекта, связавшего себя с террористическими организациями", – резюмировал Эдельштейн.

Израиль
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