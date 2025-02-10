"Аль-Джазира": к востоку от города Газа израильскими военными застрелен житель сектора

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники в Газе сообщает: утром 10 февраля в районе Шуджаийя, к востоку от города Газы, израильскими военными был застрелен мужчина.

ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.

В ночь на 9 февраля силы Армии обороны Израиля были полностью выведены из района "оси Нецарим", отделявшей север Газы от других районов сектора. Оборудование, которое было установлено военными ранее в этом районе, было демонтировано и вывезено или уничтожено.

После отвода войск израильских военнослужащих в северной части сектора Газы не осталось. ЦАХАЛ продолжает контролировать "Филадельфийский коридор" (граница между Газой и Египтом), буферную зону вдоль сухопутной границы сектора Газы и морскую границу.