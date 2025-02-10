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Израиль

По подозрению в коррупции задержан гендиректор мэрии в центре страны, мэр вызван на допрос

Коррупция
Расследование
время публикации: 10 февраля 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 07:46
По подозрению в коррупции задержан гендиректор мэрии в центре страны, мэр вызван на допрос
Moshe Shai/FLASH90

Следователи Центрального подразделения полиции по борьбе с мошенничеством задержали утром в понедельник, 10 февраля, генерального директора муниципалитета одного из населенных пунктов в центре страны по подозрению в получении взятки.

Вместе с ним был задержан еще один человек. Мэр города был вызван на допрос.

Информация подробностей по расследованию, включая имена подозреваемых, запрещена к публикации. Однако и "Мако", и Ynet сообщили, что речь идет о мэрии Петах-Тиквы.

Израиль
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