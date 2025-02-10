По подозрению в коррупции задержан гендиректор мэрии в центре страны, мэр вызван на допрос

Следователи Центрального подразделения полиции по борьбе с мошенничеством задержали утром в понедельник, 10 февраля, генерального директора муниципалитета одного из населенных пунктов в центре страны по подозрению в получении взятки.

Вместе с ним был задержан еще один человек. Мэр города был вызван на допрос.

Информация подробностей по расследованию, включая имена подозреваемых, запрещена к публикации. Однако и "Мако", и Ynet сообщили, что речь идет о мэрии Петах-Тиквы.