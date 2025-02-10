Тревога возле кибуца Яд-Мордехай. Нет особых распоряжений для населения

В районе кибуца Яд-Мордехай в связи с подозрением на проникновение террористов из Газы по тревоге подняты силы безопасности. Радиостанция "Кан Бет" передала, что территория прочесывается наземными силами и с воздуха.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после обнаружения подозрительной активности силы ЦАХАЛа проверяют территорию в районе для того, чтобы убедиться в отсутствии угрозы.

В армии подчеркивают, что на данный момент нет особых указаний для населения в тылу.

В 21:15 военные сообщили, что подозрения не подтвердились. "Силы ЦАХАЛа развернуты в указанном районе и сделают все необходимое для защиты граждан Израиля", – говорится оповещении армейской пресс-службы.