ЦАХАЛ напомнил жителям Газы о запрете приближаться к буферной зоне

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи утром 10 февраля опубликовал очередное объявление для жителей Газы, напомнив о запрете приближаться к буферной зоне вдоль границы сектора и к израильским военным, где бы они ни дислоцировались в секторе Газы.

При этом разрешено движение пешком по улице Ар-Рашид (Прибрежная дорога) с юга на север сектора и движение транспорта по дороге Салах ад-Дин при условии прохождения соответствующих проверок.

Эдраи подчеркивает: "Перемещение боевиков или переброска боевой техники в северную часть сектора Газы строго запрещено и будет считаться нарушением соглашения". Он призвал мирных жителей Газы не сотрудничать с террористическими группировками и не пытаться перевозить оружие или любые запрещенные материалы.

"В южной части сектора Газы запрещено приближаться к контрольно-пропускному пункту "Рафиах", району "Филадельфийского коридора" и всем районам, где развернуты силы ЦАХАЛа. В приморской зоне вдоль побережья сектора Газы мы предостерегаем от купания, рыбалки, дайвинга и захода в море", – сказано в обращении ЦАХАЛа.