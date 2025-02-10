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Израиль

"Эта дура на меня нападает". Скандал на заседании комиссии Кнессета

Еш Атид
Яадут а-Тора
Кнессет
время публикации: 10 февраля 2025 г., 11:56 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 12:05
"Эта дура на меня нападает". Скандал на заседании комиссии Кнессета
Yonatan Sindel/Flash90

На заседании комиссии Кнессета по законодательству разразился скандал. Заместитель главы комиссии депутат Ицхак Пиндрус ("Яадут а-Тора") попытался ограничить время, отведенное на выступление родственников похищенных.

Депутаты от оппозиции, в первую очередь Мерав Коэн от "Еш Атид", громогласно протестовали.

Пиндрус встал и вышел из зала заседаний. В коридоре они столкнулся с депутатом Пниной Тамено-Шате ("Махане Мамлахти"). Она безуспешно пыталась прекратить скандал. "Вы мне не помогаете.

Сидит эта дура, и вместо того, чтобы успокаивать, еще атакует меня. Мне все это надо? Пусть делают, что хотят, мне все равно", – заявил Пиндрус.

В последние месяцы родственники похищенных регулярно выступают на заседаниях комиссий Кнессета. Эти выступления часто занимают большую часть времени заседаний комиссий.

Израиль
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