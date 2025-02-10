В двух поселках около границы Ливана прозвучат учебные тревоги
время публикации: 10 февраля 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 11:05
Сегодня, 10 февраля, в двух населенных пунктах на севере Израиля в рамках учений будет активизирована тревога "Цева адом".
В 11:05 – в поселке Бецет, в 12:05 – в поселке Мецуба. Эти поселки расположены около границы с Ливаном.
ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.
Отметим, что предупреждение было опубликовано за считанные минуты до срабатывания тревоги в Бецете.