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Израиль

В двух поселках около границы Ливана прозвучат учебные тревоги

Пресс-служба ЦАХАЛа
Цева адом
Учения
время публикации: 10 февраля 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 11:05
В двух поселках около границы Ливана прозвучат учебные тревоги
Ayal Margolin/Flash90

Сегодня, 10 февраля, в двух населенных пунктах на севере Израиля в рамках учений будет активизирована тревога "Цева адом".

В 11:05 – в поселке Бецет, в 12:05 – в поселке Мецуба. Эти поселки расположены около границы с Ливаном.

ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.

Отметим, что предупреждение было опубликовано за считанные минуты до срабатывания тревоги в Бецете.

Израиль
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