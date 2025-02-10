Лапид: "Они не хотят, чтобы мы знали, они не хотят, чтобы мы помнили"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид на заседании фракции 10 февраля заявил: "Правительство Израиля сделало вчера всё, чтобы похоронить государственную комиссию по расследованию. Они отложили это ещё на три месяца. По их мнению, никто на политическом уровне не виноват и не несёт ответственности за то, что произошло седьмого октября. Они не хотят, чтобы мы знали. Они не хотят, чтобы мы знали, что премьер-министр видел разведданные и проигнорировал их. Они не хотят, чтобы мы помнили об их их политике, заключавшейся в укреплении ХАМАСа. Они не хотят, чтобы мы знали, что они могли предотвратить седьмое октября и не сделали этого. Они не хотят, чтобы мы знали, как принимаются решения после седьмого октября и почему заложники всё ещё не дома".

"Если они считают себя не виноватыми, чего они боятся? Почему препятствуют расследованию? Мы заслуживаем ответов. Должны получить ответы семьи 1200 убитых седьмого октября. У Лири Эльбаг есть право на ответ, почему она провела год и четыре месяца в плену в Газе. Необходимо ответить, как 71 гражданин и сотрудник сил безопасности были убиты в Сдероте. Это крупнейшая катастрофа в истории страны, а они не хотят знать, что произошло. Это самая большая трагедия еврейского народа со времён Холокоста, а они делают всё, чтобы не брать на себя ответственность, отказываются расследовать и выяснять, кто виновен. Если мы не расследуем, что произошло – это случится снова. Если мы не узнаем, что привело к этому страшному провалу, – следующий провал уже недалеко. Комиссия по расследованию должна не только установить виновных, но и гарантировать, что это случилось в последний раз. Обеспечить, чтобы Израиль больше никогда так не провалился", – заявил Лапид.

"Мы не можем позволить им продолжать скрываться и уклоняться. "Еш Атид" начинает сегодня национальную кампанию по сбору подписей под петицией, требующей создания государственной комиссии по расследованию в соответствии с законом. Активисты "Еш Атид" выйдут на улицы, на перекрёстки, собирать подписи среди граждан Израиля. Мы будем работать вместе с гражданскими организациями, которые уже занимаются этим вопросом и продвигают его. Мы дали правительству все возможности. Всё время – слишком много времени, дальше тянуть невозможно. Я призываю граждан Израиля подписать петицию – или на улице лично, или онлайн через интернет. Ради заложников, ради убитых, ради будущего – давайте создадим государственную комиссию по расследованию событий 7 октября", – сказал лидер оппозиции.