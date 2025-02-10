Либерман: отказ от второго этапа сделки грозит катастрофой обществу

В понедельник, 10 февраля, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "После Холокоста мы говорили "Никогда больше". То, что мы видели в минувшие выходные, доказывает, что правительство 7 октября возвращает нас именно туда".

Далее Либерман сказал: "Если правительство 7 октября примет решение не идти на второй этап сделки, будет раскол в народе, подобного которому не было. Это, вместе с законом об уклонении от службы, грозит катастрофой обществу".

"По поводу создания государственной следственной комиссии (по событиям 7 октября 2023 года) – нельзя забывать, что Нетаниягу пообещал создать такую комиссию. Это не было сказано на предвыборном мероприятии, это было официальное обещание государства Израиль. От этого нельзя отказаться", – заявил лидер НДИ.