Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 10 февраля, температура ниже среднесезонной. Облачно. Дожди от севера до Негева, временами с грозами. Есть риск затоплений в низинах. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 6-10 градусов, в Тель-Авиве – 10-15, в Хайфе – 10-14, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 9-14, в Мицпе-Рамоне – 7-13, на побережье Мертвого моря – 13-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-12, в Ариэле – 8-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-15, на Голанских высотах – 7-11.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 80-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

Во вторник-среду – прохладно и дождливо. В четверг дожди прекратятся, переменная облачность.