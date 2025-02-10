Полиция провела обыск в книжном магазине в арабской части Иерусалима и задержала его владельцев

Журналист Нир Хасон в своем Х-блоге написал, что израильская полиция провела обыск в книжном магазине Educational Bookshop, находящемся в арабской части Иерусалима. Владельцы магазина задержаны, их подозревают в "нарушении общественного порядка".

Нир Хасон, журналист газеты "Гаарец", он пишет, что обыск проводился по ордеру, который был выписан судьей мирового суда Иерусалима Хави Тукер. Полицейские с помощью переводчика Google переводили название книг и изымали все, что им казалось "подозрительным", а также книги, на обложках которых были изображены палестинские флаги. Часть книг полицейские вечером вернули в магазин.

Задержаны владельцы магазина Махмуд Муна и Ахмад Муна. Они проведут ночь в камере предварительного заключения на "Русском подворье".

Нир Хасон отмечает, что "нет дипломата, исследователя или туриста, интересующегося палестино-израильским конфликтом, которым был бы незнаком этот книжный магазин и его хозяева.