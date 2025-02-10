Полиция провела обыск в книжном магазине в арабской части Иерусалима и задержала его владельцев
Журналист Нир Хасон в своем Х-блоге написал, что израильская полиция провела обыск в книжном магазине Educational Bookshop, находящемся в арабской части Иерусалима. Владельцы магазина задержаны, их подозревают в "нарушении общественного порядка".
Нир Хасон, журналист газеты "Гаарец", он пишет, что обыск проводился по ордеру, который был выписан судьей мирового суда Иерусалима Хави Тукер. Полицейские с помощью переводчика Google переводили название книг и изымали все, что им казалось "подозрительным", а также книги, на обложках которых были изображены палестинские флаги. Часть книг полицейские вечером вернули в магазин.
Задержаны владельцы магазина Махмуд Муна и Ахмад Муна. Они проведут ночь в камере предварительного заключения на "Русском подворье".
Нир Хасон отмечает, что "нет дипломата, исследователя или туриста, интересующегося палестино-израильским конфликтом, которым был бы незнаком этот книжный магазин и его хозяева.
בעיתון הארץ עם התמונה של החטופים ושאלו מה זה ואמרו שזה הסתה. כל ספר שיש עליו דגל פלסטין הם לקחו".
הייתם חושבים שהשניים חשודים בעבירת הסתה, אבל בשביל זה צריך את אישור הפרקליטות, אז מנפיצים את עבירת הסל: "חשד להפרת הסדר הציבורי" ומשאירים אותם ללילה. תבינו לא מדובר בעוד חנות ספרים>> pic.twitter.com/D5mAkoCyyP— نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) February 9, 2025