Раскраски "От реки до моря". В Иерусалиме арестованы продавцы экстремистских изданий

Полиция Иерусалима сообщила об аресте двух жителей арабских районов города по подозрению в продаже печатных изданий, содержащих подстрекательство и поддержку терроризма.

Подозреваемые, мужчина примерно 30 лет, были задержаны в двух книжных магазинах.

Помимо прочего, были конфискованы детские раскраски на английском языке "From The River to The Sea" ("От реки до моря").