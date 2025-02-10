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Израиль

Раскраски "От реки до моря". В Иерусалиме арестованы продавцы экстремистских изданий

Полиция
Иерусалим
время публикации: 10 февраля 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 10:56
Раскраски "От реки до моря". В Иерусалиме арестованы продавцы экстремистских изданий
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Иерусалима сообщила об аресте двух жителей арабских районов города по подозрению в продаже печатных изданий, содержащих подстрекательство и поддержку терроризма.

Подозреваемые, мужчина примерно 30 лет, были задержаны в двух книжных магазинах.

Помимо прочего, были конфискованы детские раскраски на английском языке "From The River to The Sea" ("От реки до моря").

Израиль
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