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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 16:19

Задержан житель Беэр-Шевы, угрожавший ножом посетителям торгового комплекса и полицейским

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Задержан житель Беэр-Шевы, угрожавший ножом посетителям торгового комплекса и полицейским

В полицию Беэр-Шевы поступило сообщение о находящемся в торговом комплексе на улице Мивца Нахшон мужчине, которого звонивший принял за террориста.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что дежурный офицер беэр-шевского отделения обнаружил человека, о котором предупреждал звонивший, в одном из киосков торгового комплекса. Полицейский вызвал подкрепление, в том числе бойцов спецподразделения по борьбе с насилием и хулиганством.

В это время мужчина выхватил нож и стал наступать на полицейского. Тот приказал нападающему остановиться и для подтверждения своих слов взвел оружие. Мужчина продолжал размахивать ножом, а также угрожать владельцу киоска, когда прибыли бойцы ЯСАМ.


Пресс-служба полиции сообщила, что задержанный, 40-летний житель Беэр-Шевы, доставлен в отделение полиции для дальнейшего расследования.

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