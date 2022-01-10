На фоне пятой волны эпидемии коронавируса в домах престарелых усилена охрана

Министерство строительства выделило 6,72 миллиона шекелей на охрану и дополнительную помощь жильцам домов престарелых ("бейт гиль захав"), относящихся к ведомству, в которых проживают около 14 тысяч пожилых людей.

С началом пятой волны эпидемии коронавируса министр поручил отделу имущества и компаний минстроя обратиться в отдел бюджетов минфина и попросить выделить средства на охрану домов престарелых.

Из-за срочности этого вопроса стороны договорились, что, начиная с 10 января, в 122 домах престарелых будут работать охранники, которые будут проверять посетителей, приходящих в эти дома, ради защиты здоровья жильцов.

Помимо этого, министерство, вместе с центром "Маген Авот ве-Имаот", начало четвертый этап вакцинации жильцов и персонала домов престарелых, в соответствии с инструкциями минздрава.

Одновременно, в связи с ростом заболеваемости в последнее время, раз в неделю жильцы делают тест PCR. В дома престарелых были поставлены также комплекты для проведения антигенных тестов на коронавирус, на случай, если жильцы или персонал почувствуют себя плохо. Эти меры призваны сдержать распространение коронавируса, включая штамм омикрон.

Министр строительства Зеэв Элькин сказал по этому поводу: "Мы делаем все возможное, чтобы защитить здоровье и благополучие жильцов домов престарелых во всей стране в это непростое время. Охранники в домах престарелых призваны помочь ужесточить контроль над посетителями, гарантировать соблюдение правил, а также помочь жильцам в случае необходимости. Мы продвигаем также вакцинацию жильцов и персонала, и я рассчитываю на их полное сотрудничество".

Гендиректор минстроя Авиад Фридман заявил: "Мы сделали своей главной целью защиту здоровья и благополучия тысяч пожилых жителей домов престарелых нашего министерства. Для этого мы набрали дополнительный персонал, который поможет сохранить их здоровье. Вдобавок, присутствие этих людей в домах престарелых облегчит вынужденное одиночество в условиях пандемии, поможет быстро удовлетворять нужды жильцов и обеспечит им комфортное и безопасное проживание, насколько это возможно в нынешних условиях".