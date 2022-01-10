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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 16:59

Впервые в Израиле нарушительнице карантина предъявлены обвинения в создании угрозы заражения других людей

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Впервые в Израиле нарушительнице карантина предъявлены обвинения в создании угрозы заражения других людей

Прокуратура Южного округа передала в суд обвинительное заключение против женщины, нарушившей карантин. Она обвиняется в действиях, которые могли привести к распространению опасной инфекции.

Сайт 14-го телеканала отмечает, что это первое обвинение в Израиле, предъявленное за нарушение условий карантина человеком, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция.

В обвинительном заключении, переданном в мировой суд Беэр-Шевы, говорится, что обвиняемая, у которой была диагностирован коронавирус, в период карантина поехала в больницу "Сорока", в которой лежал ее отец. При этом в обвинении подчеркивается, что обвиняемой было известно, что она может заразить других людей инфекцией, способной привести к смерти.


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