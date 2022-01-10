Нетаниягу и Ольмерт не согласились на компромисс, рассмотрение иска продолжается

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу и бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт отклонили предложение судей прийти к компромиссу в ходе судебного разбирательства по иску, поданному семьей Нетаниягу против Ольмерта.

В связи с отказом сторон прийти к компромиссу, суд постановил, что рассмотрение иска будет продолжаться до вынесения судебного вердикта.

Как сообщалось ранее, в мировом суде Тель-Авива началось рассмотрение иска, поданного семьей бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу против другого бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта.

Истцы требуют от ответчика выплатить им 837 тысяч шекелей за то, что по меньшей мере в двух интервью Ольмерт назвал их душевнобольными. Эхуд Ольмерт со своей стороны отказался взять свои слова назад и заявил, что слово "душевнобольные" не является оскорблением. В ответе, представленном в суд, Ольмерт требует, чтобы Биньямин, Сара и Яир Нетаниягу прошли проверку у психиатра.