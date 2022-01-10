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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 14:30

Начинаем год с "Эгед ТикТак" - все поездки всего за 10 шекелей

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Начинаем год с "Эгед ТикТак" - все поездки всего за 10 шекелей

Публикуется в рамках информационного партнерства

В честь нового года уникальный сервис умного транспорта "Эгед ТикТак" объявляет скидку. До 15.01.2022 стоимость всех поездок на минибусах ТикТак, курсирующих в Хайфе и Иерусалиме составит 10 шекелей (вместо прежних 15 шекелей в часы высокой загруженности).

Сервис Эгед ТикТак позволяет пассажирам заказывать поездку с помощью приложения и передвигаться по улицам города в современных, быстрых и удобных минибусах, с учетом наиболее короткого маршрута из пункта отправления к пункту назначения.


Дана Меир, генеральный директор Эгед ТикТак: "Последние проведенные нами исследования показали, что пассажиры, воспользовавшиеся сервисом, становятся постоянными клиентами. Они довольны поездками и возвращаются к использованию минибуса вновь. Новая акция призвана расширить количество пользователей и сделать еще один шаг в сторону революции в системе умного транспорта Эгед".

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