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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 12:35

Рабочий на заводе в Тире приговорен к тюремному заключению за покушение на убийство

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Рабочий на заводе в Тире приговорен к тюремному заключению за покушение на убийство

Окружной суд в Лоде приговорил Бурака Мансура, жителя Тиры к 14 с половиной годам тюремного заключения.

Он был признан виновным в покушении на убийство и причинении тяжеких телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами управляющему предприятием по производству чипс, где он работал, а также одному из рабочих.

Инцидент произошел в 2019 году. Согласно тексту обвинительного заключения, Мансур несколько раз выстрелил в рабочего с близкого расстояния и тяжело ранил его. После этого, он вошел в офис управляющего, направил на него пистолет, однако произошла осечка.


Помимо тюремного заключения, Мансур приговорен к заключению условно, а также он выплатит компенсации пострадавшему.

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