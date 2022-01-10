Рабочий на заводе в Тире приговорен к тюремному заключению за покушение на убийство

Окружной суд в Лоде приговорил Бурака Мансура, жителя Тиры к 14 с половиной годам тюремного заключения.

Он был признан виновным в покушении на убийство и причинении тяжеких телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами управляющему предприятием по производству чипс, где он работал, а также одному из рабочих.

Инцидент произошел в 2019 году. Согласно тексту обвинительного заключения, Мансур несколько раз выстрелил в рабочего с близкого расстояния и тяжело ранил его. После этого, он вошел в офис управляющего, направил на него пистолет, однако произошла осечка.

Помимо тюремного заключения, Мансур приговорен к заключению условно, а также он выплатит компенсации пострадавшему.