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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 12:33

Въезд привитых "Спутником": сообщается о сбоях в заполнении декларации на въезд, минздрав обещает устранить неполадки

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Въезд привитых "Спутником": сообщается о сбоях в заполнении декларации на въезд, минздрав обещает устранить неполадки

Согласно сообщениям привитых "Спутник V", существуют проблемы с заполнением декларации на въезд в Израиль, несмотря на то, что въезд привитых российской вакциной разрешен.

В министерстве здравоохранения и министерстве туризма говорят о временных технических сбоях, которые в ближайшее время будут устранены.

Напомним, несмотря на то, что вакцина "Спутник V" пока не признана Всемирной организацией здравоохранения, в Израиль разрешен въезд людей, привитых этой вакциной. Привитые "Спутником" при въезде в страну должны сдавать не только ПЦР-тест, но и делать серологическую проверку, и только после получения положительной серологии могут выйти из карантина.


Привитыми "Спутником V" считаются лица, которые получили не менее двух доз этой вакцины. И с момента получения второй дозы прошло не более шести месяцев и не менее 14 дней.

При этом на сайте минздрава подчеркивается, что "зеленый сертификат", который выдается привитым "Спутником", действителен только на один месяц.

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