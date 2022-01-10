Въезд привитых "Спутником": сообщается о сбоях в заполнении декларации на въезд, минздрав обещает устранить неполадки

Согласно сообщениям привитых "Спутник V", существуют проблемы с заполнением декларации на въезд в Израиль, несмотря на то, что въезд привитых российской вакциной разрешен.

В министерстве здравоохранения и министерстве туризма говорят о временных технических сбоях, которые в ближайшее время будут устранены.

Напомним, несмотря на то, что вакцина "Спутник V" пока не признана Всемирной организацией здравоохранения, в Израиль разрешен въезд людей, привитых этой вакциной. Привитые "Спутником" при въезде в страну должны сдавать не только ПЦР-тест, но и делать серологическую проверку, и только после получения положительной серологии могут выйти из карантина.

Привитыми "Спутником V" считаются лица, которые получили не менее двух доз этой вакцины. И с момента получения второй дозы прошло не более шести месяцев и не менее 14 дней.

При этом на сайте минздрава подчеркивается, что "зеленый сертификат", который выдается привитым "Спутником", действителен только на один месяц.