Внимание, розыск: пропала 24-летняя Владлена Юганов, жительница Ашкелона

Полиция Израиля обращается с просьбой о помощи в розыске 24-летней Владлены Юганов, жительницы Ашкелона. Последний раз ее видели утром 10 января недалеко от городского рынка.

Приметы пропавшей: рост 1.70, плотного телосложения, шатенка, зеленые глаза. На ней была черная футболка и кофта, цветные тайцы и черные сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владлены Юганов, просят позвонить в диспетчерскую службу по телефону 100 или в отделение полиции по телефону 08-6771440.