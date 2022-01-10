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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 17:08

Внимание, розыск: пропала 24-летняя Владлена Юганов, жительница Ашкелона

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Внимание, розыск: пропала 24-летняя Владлена Юганов, жительница Ашкелона

Полиция Израиля обращается с просьбой о помощи в розыске 24-летней Владлены Юганов, жительницы Ашкелона. Последний раз ее видели утром 10 января недалеко от городского рынка.

Приметы пропавшей: рост 1.70, плотного телосложения, шатенка, зеленые глаза. На ней была черная футболка и кофта, цветные тайцы и черные сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владлены Юганов, просят позвонить в диспетчерскую службу по телефону 100 или в отделение полиции по телефону 08-6771440.


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