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NEWSru.co.il :: В Израиле10 января 2022 г., 08:08

Задержаны подозреваемые в хранении оружия в одной из мечетей Рахата

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Задержаны подозреваемые в хранении оружия в одной из мечетей Рахата

Полиция задержала двух жителей бедуинского города Рахат (19 лет и 21 год) по подозрению в незаконном хранении оружия. Пресс-служба полиции передает, что пистолет и магазин с патронами к нему были спрятаны под фальшпотолок в одной из комнат в мечети.

Задержанные будут сегодня доставлены в мировой суд в Беэр-Шеве для принятия решения о целесообразности продления срока содержания их под стражей.

Из сообщения полиции неясно, использовалось ли найденное оружие для преступной деятельности.


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