Задержаны подозреваемые в хранении оружия в одной из мечетей Рахата

Полиция задержала двух жителей бедуинского города Рахат (19 лет и 21 год) по подозрению в незаконном хранении оружия. Пресс-служба полиции передает, что пистолет и магазин с патронами к нему были спрятаны под фальшпотолок в одной из комнат в мечети.

Задержанные будут сегодня доставлены в мировой суд в Беэр-Шеве для принятия решения о целесообразности продления срока содержания их под стражей.

Из сообщения полиции неясно, использовалось ли найденное оружие для преступной деятельности.