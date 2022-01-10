Экс-футболист Реувен Овед предстанет перед судом за обман водителей такси

Прокуратура Тель-Авивского округа передала в мировой суд обвинительное заключение против бывшего футболиста Реувена Оведа. Он обвиняется в мошенничестве и воровстве.

В обвинительном заключении перечисляются несколько случаев, когда Рувен Овед брал такси для поездки на большие расстояния, сообщал водителям, что рассчитается в конце поездки, но уходил, не расплатившись.

Как минимум в одном из случаев, он попросил таксиста сделать короткую остановку и подождать, его возвращения. Перед остановкой он попросил у таксиста в долг 2 тысячи шекелей, пообещав вернуть их в конце поездки. В этом случае обвиняемый не оплатил поездку и не вернул взятые деньги.

В другом случае после 10-часовой поездки он попросил остановиться на заправочной станции в Рамат-Гане, предварительно попросив у водителя его мобильный телефон, чтобы позвонить. Обвиняемый вышел на заправке из машины вместе с телефоном водителя и больше в такси не вернулся.

В 2000-х Рувен Овед считался перспективным спортсменом. Он играл за "Маккаби" (Тель-Авив), "Апоэль" (Хайфа), "Апоэль" (Тель-Авив), играл за австрийский клуб GAK. В последние годы его часто видели в районе центральной автобусной станции в Тель-Авиве, его задерживали за угрозы в адрес бывшей подруги и по подозрению в торговле наркотиками, но до суда ни одно из дел не дошло.