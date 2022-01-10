Суд над Нетаниягу: полиция не интересовалась отношениями портала Walla с другими политиками

В Окружном суде Иерусалима после недельного перерыва возобновился суд над бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу и другими фигурантами "дела 4000".

Свидетельские показания дает следователь полиции Нир Шварц. Он был первым, кто допрашивал Нира Хефеца, бывшего советника Нетаниягу по связям с прессой. Отвечая на вопросы адвокатов Биньямина Нетаниягу, Шварц признался, что следователи не интересовались вопросом предоставления аналогичных "услуг" другим политикам.

Более того, Шварц честно сказал, что в ходе расследования, что термин "исключительное согласие" даже не упоминался в ходе следствия.