Эксперты рекомендовали правительству сократить карантин до семи дней

Группа по борьбе с эпидемией (ЦАТАМ) рекомендовала правительству сократить продолжительность карантина с десяти до семи дней для тех, у кого болезнь протекает бессимптомно. По данным радиостанции "Кан Бет", 70% членов группы поддержали эту рекомендацию.

При этом абсолютное большинство членов ЦАТАМ проголосовали против вакцинации четвертой дозой израильтян младше 60 лет. Отметим, что в понедельник, 10 января, гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла в интервью телеканалу CNBC сказал, что он не уверен в необходимости четвертой дозы, хотя ему и известно, что подобный эксперимент начат в Израиле.

По информации в СМИ, во вторник, 11 января, рекомендация ЦАТАМ будет обсуждаться министерским кабинетом по борьбе с коронавирусом.

Скорее всего, рекомендация ЦАТАМ будет принята, так как правительство ищет способы обеспечить бесперебойное функционирование предприятий и экономики. Днем ранее главе правительства Нафтали Беннету представлен прогноз, согласно которому на следующей неделе около 30% работников будут отсутствовать на своих рабочих местах из-за карантина. И правительство

Отметим, что объединение врачей общественного здоровья при профсоюзе медработников также выступает за сокращение карантина. Предложение организации - сократить карантин до 5 дней, как это рекомендовал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В понедельник, 10 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии.

Сегодняшний отчет был опубликован со значительной задержкой.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1519268 зараженных (+25000 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 10 января и 9 января; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 21514 зараженных). Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

8269 заболевших COVID-19 умерли (+10 за сутки).

1377071 выздоровели после заражения коронавирусом (+6072 за сутки).

За последние сутки проведены 182438 тестов. В 13,3% случаев выявлялся коронавирус.

608 заболевших в больницах (+85 за сутки; 0,45% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 222 пациентов (+17 за сутки; 0,17% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 71 (+4) из них в критическом состоянии, 58 (+10) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,95.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 37% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет И только 10% – старше 60 лет. Доля зараженных детей и подростков постепенно сокращается, при этот растет доля зараженных в возрастной категории 20-59 лет. 73% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 52/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 22/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 7/100 тысяч. При этом на фоне резкого роста заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 54, привитых давно (более полугода) – 21, полностью привитых – 88. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

По данным минздрава Израиля на 10 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6630886 человек (71% населения страны), вторую дозу – 5971329 человек (64% населения страны). 4334829 человек привиты третьей дозой (46% населения страны).

23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились.

2 января было объявлено о начале четвертого этапа вакцинации против коронавируса всех граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более четырех месяцев. Ранее четвертую дозу вакцины начали получать медработники.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 79% граждан, в категории 80-89 – 87%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 82%, 40-49 – 78%, 30-39 – 73%, 20-29 – 70%, 16-19 – 68%, 12-15 – 59%, 5-11 – 11% (первую прививку получили 22% детей этого возраста).

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По сути, коронавирусный "светофор" с 9 января потерял смысл, так как система образования больше не учитывает "цвет" населенного пункта. Тем не менее, минздрав продолжает включать эти данные в ежесуточные отчеты.

"Оранжевые" города: Тамра, Рахат, Тайбэ, Сахнин, Умм эль-Фахм.

"Желтым" признан: Кафр Манда.

"Зеленых" городов нет.

Карантинные ограничения

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

С 31 декабря введен "зеленый стандарт" для культурных мероприятий и молитв, проходящих вне помещений при участии в них 100 и более человек. Также введен масочный режим на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

С 29 декабря отменено требование об обязательном карантине после контакта с зараженным коронавирусом (это решение касается всех жителей страны старше пяти лет). Привитые израильтяне, вступавшие в контакт с зараженным коронавирусом, должны будут сделать ПЦР-тест и находиться на карантине до получения отрицательного результата. После получения отрицательного результата человек, привитый против коронавируса, может выйти из карантина, однако в течение десяти дней должен будет избегать мест скопления народа и контактов с людьми в группах риска. Непривитые израильтяне после контакта с зараженным коронавирусом должны будут оставаться в карантине в течение семи дней и сделать два ПЦР-теста – в начале карантина и на седьмой день.

С 9 января в учебных заведениях прекращают действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения отныне распространяются общие карантинные меры. Школы продолжают фронтальное обучение. Отменяется правило, согласно которому в "красных" и "оранжевых" городах классы, в которых привиты менее 70% учеников, переходят на дистанционное обучение.

В случае болезни учащегося или педагога, в классе будут действовать общие карантинные правила:

- привитые и переболевшие должны сделать тест на антиген либо в домашних условиях, либо в пункте проверки. Если домашний тест дал положительный результат – необходимо сделать экспресс-тест в пункте проверки. Если и он окажется положительным, то следует соблюдать карантин в течение 10 дней, и получить справку от врача. Делать тест для выхода из карантина не надо.

- при отрицательном результате теста привитые и переболевшие школьники не должны соблюдать карантин.

- непривитые должны сделать тест в пункте проверки. При отрицательном тесте – срок карантина составляет 7 дней. При положительном – 10 дней.



Минздрав обращает внимание родителей на то, что ребенок, сделавший одну из трех прививок, считается невакцинированным, и он не освобождается от карантина в случае контакта с заболевшим. Педагоги должны иметь "зеленый сертификат", либо предъявить отрицательный результат теста. Это же правило распространяется на родителей и других посетителей. Остается в силе требование находиться в защитных масках в стенах учебных заведений. Окружной врач министерства здравоохранения наделяется полномочиями принимать решение о закрытии учебного заведения в случае вспышки заболеваемости. Многие колледжи пока работают так же, как и школы. Высшие учебные заведения на этой неделе переходят на онлайн-обучение. Хотя ранее сообщалось, что они продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Отменяются правила, действовавшие ранее в специальных учебных заведениях и в кружках.

10 января правительство Израиля утвердило телефонным голосованием отмену действия "зеленого стандарта" в больших магазинах и торговых центрах. В официальном сообщении говорится, что работа таких магазинов будет продолжаться в рамках так называемого ужесточенного "фиолетового стандарта". Доступ в торговые центры будет разрешен при наличии площади 15 квадратных метров на одного человека. В магазинах, площадь которых не менее 100 квадратных метров, доступ будет разрешен при наличии площади 15 квадратных метров на одного человека. В магазинах, площадь которых менее 100 квадратных метров, доступ будет разрешен при наличии площади 7 квадратных метров на человека или четырем покупателям (большее из двух). Для посещения кафе на территории торговых центров по-прежнему необходим "зеленый паспорт". Зоны общественного питания на территории торговых центров продолжат работать лишь в том случае, если там будут установлены ограждения и там присутствует специальный контролер, проверяющий наличие "зеленого паспорта" у посетителей. В противном случае будет разрешено исключительно приобретение take away, а продавцы будут обязаны просить у посетителей предъявить "зеленый паспорт". Все посетители торговых центров обязаны быть в защитных масках. На территории торгового центра должны находиться специальные служащие, которые будут разъяснять правила посетителям и обращать их внимание на нарушения правил, в частности напоминать об обязанности носить маску. Администрация торговых центров обязана максимально увеличить число контролеров, работающих на территории "каньона".

Правительство также продлило до 1 февраля 2022 года срок действия административного распоряжения о предоставлении временного "зеленого паспорта" на 30 дней для людей, получивших первую прививку.

Срок действия существующих распоряжений, касающихся "зеленого стандарта", также продлен до 1 февраля 2022 года.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

С 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов. Причем список "красных" стран упразднен. Турист, прибывший из любой страны, должен сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израиль, сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста. Не признанные привитыми и не переболевшие иностранцы в Израиль въезжать не могут.

Не привитые и не переболевшие израильтяне, которые возвращаются из "оранжевых" стран, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине. Карантин можно сократить до семи дней, сделав два ПЦР-теста на коронавирус (после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и на седьмой день).