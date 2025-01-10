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Израиль

Замначальника генштаба ЦАХАЛа Амир Барам попросил освободить его от занимаемой должности

ЦАХАЛ
время публикации: 10 января 2025 г., 22:05 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 22:13
Амир Барам
Википедия: пресс-служба ЦАХАЛа

Заместитель начальника генштаба ЦАХАЛа генерал-майор Амир Барам обратился к начальнику генштаба Герци А-Леви с просьбой освободить его от занимаемой должности, сообщает Walla.

В своем письме Барам подчеркнул: "Интенсивность боевых действий значительно снизилась, и я чувствую, что в сложившейся ситуации мой вклад в происходящее в качестве заместителя начальника генштаба ограничен".

Амир Барам был заместителем начальника генштаба во время событий 7 октября и остается им до сегодняшнего дня.

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