ДТП около границы с Газой, погибла женщина

Утром 10 января на 34-й трассе недалеко от поселка Нир-Ам (около границы с сектором Газы) столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии крайне тяжелые травмы получила женщина 59 лет, вскоре была констатирована ее смерть.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в ДТП также пострадали мужчина 66 лет (состояние средней тяжести) и еще один человек (легкие травмы). Пострадавшие направлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.