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Израиль

ДТП около границы с Газой, погибла женщина

Мада
ДТП
время публикации: 10 января 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 10:31
ДТП около границы с Газой, женщина в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 10 января на 34-й трассе недалеко от поселка Нир-Ам (около границы с сектором Газы) столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии крайне тяжелые травмы получила женщина 59 лет, вскоре была констатирована ее смерть.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в ДТП также пострадали мужчина 66 лет (состояние средней тяжести) и еще один человек (легкие травмы). Пострадавшие направлены в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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