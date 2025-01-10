БАГАЦ потребовал разъяснить, что государство будет делать с "харедим"-дезертирами

По итогам заседания, на котором рассматривались иски о немедленном призыве ультраортодоксальных евреев на срочную службу, судьи Высшего суда справедливости (БАГАЦ) судьи Ноам Солберг, Дафна Барак-Эрез и Давид Минц дали государству месяц, чтобы ответить на несколько вопросов:

1) Намерено ли государство уже в этом году рассылать призывные повестки исключительно на основании возраста уже в этом году.

2) Каким образом государство готовится использовать средства правоприменения к призывникам

3) Что государство собирается делать с теми подлежащими призыву, которые не будут призваны в 2025-2026 годах из-за квот

Напомним, что на заседании суда государство признало, что в призывном возрасте находятся 85 тысяч "харедим".