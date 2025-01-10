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Израиль

ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержаны около 80 подозреваемых в терроре

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 10 января 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 11:16
ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержаны около 80 подозреваемых в терроре
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что за последнюю неделю в ходе операций в Иудее и Самарии в общей сложности были задержаны 73 подозреваемых в террористической деятельности.

Отмечается также, что завершена операция в Иорданской долине, которая длилась примерно двое суток. В ходе этой операции 7 января были уничтожены двое террористов, арестованы девять подозреваемых, изъяты оружие и боеприпасы.

Израиль
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