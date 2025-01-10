ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержаны около 80 подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что за последнюю неделю в ходе операций в Иудее и Самарии в общей сложности были задержаны 73 подозреваемых в террористической деятельности.

Отмечается также, что завершена операция в Иорданской долине, которая длилась примерно двое суток. В ходе этой операции 7 января были уничтожены двое террористов, арестованы девять подозреваемых, изъяты оружие и боеприпасы.