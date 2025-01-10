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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10.1.2025: операции около Шхема, Калькилии, Рамаллы

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 10 января 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 10 января 2025 г., 07:12
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10.1.2025: операции около Шхема, Калькилии, Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 января действовали около Шхема (в Талузе, Аль-Бадхане, Асире аш-Шамалии), около Сальфита (в Дир Истии), около Калькилии (в Хабле, Аль-Фундуке, Хадже), около Рамаллы (в Джалазуне, Синджиле).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 января.

Источники в ПА заявляли о нападениях еврейских поселенцев на жителей деревни Абу Фалах (к северо-востоку от Рамаллы) и акте вандализма в Сусии (к югу от Хеврона).

Израиль
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