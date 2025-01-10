Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 10 января, температура немного понизится. Переменная облачность. Восточный ветер. Со второй половины дня – на большей части территории страны дожди, иногда с грозами. Возможны затопления Иудейской пустыне и долине Мертвого моря.

В Иерусалиме – 9-16 градусов, в Тель-Авиве – 12-19, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 15-22, в Беэр-Шеве – 11-20, в Мицпе-Рамоне – 10-18, на побережье Мертвого моря – 15-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 11-18, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-21, на Голанских высотах – 12-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В субботу – похолодание, местами дожди. В воскресенье температура немного повысится, переменная облачность. В понедельник – повышение температуры, солнечно.