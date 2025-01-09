Дожди в выходные дни в Израиле: есть угроза затоплений в Иудее и в долине Мертвого моря

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 10 января, температура существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность, восточный ветер. Со второй половины дня – дожди, временами с грозами на большей части территории страны.

В субботу, 11 января, похолодает, будет дождливо на севере и в центре Израиля, возможны локальные дожди на юге страны. Не исключены затопления в Иудейской пустыне и в долине Мертвого моря.

Управление парков и заповедников предупреждает, что некоторые маршруты в Иудейской пустыне и в долине Мертвого моря могут быть закрыты для туристов.