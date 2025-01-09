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Израиль

Дожди в выходные дни в Израиле: есть угроза затоплений в Иудее и в долине Мертвого моря

Погода
Дожди
время публикации: 09 января 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 16:52
Дожди в выходные дни в Израиле: есть угроза затоплений в Иудее и в долине Мертвого моря
Maor Kinsbursky/Flash90

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 10 января, температура существенно не изменится и будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность, восточный ветер. Со второй половины дня – дожди, временами с грозами на большей части территории страны.

В субботу, 11 января, похолодает, будет дождливо на севере и в центре Израиля, возможны локальные дожди на юге страны. Не исключены затопления в Иудейской пустыне и в долине Мертвого моря.

Управление парков и заповедников предупреждает, что некоторые маршруты в Иудейской пустыне и в долине Мертвого моря могут быть закрыты для туристов.

Израиль
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