Попытка теракта в Биньямине, террорист ликвидирован

В понедельник, 10 июля, в районе Неве-Цуф (Халамиш) в Биньямине был застрелен террорист, бросивший взрывное устройство, в его машине обнаружено оружие, сообщают израильские СМИ.

По предварительным данным, террорист был нейтрализован бойцами бригады "Кфир".

Судя по фотографиям, появившимся в соцсетях, был застрелен водитель белого легкового автомобиля Nissan Tiida, находившегося на трассе неподалеку от Неве-Цуф и арабской деревни Дир Нидам.

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Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) передает, что был нейтрализован террорист, который подъехал на автомобиле к блокпосту в Неве-Цуф, когда его начали досматривать, он бросил в военных гранату, обстрелял их и попытался скрыться. В его автомобиле нашли самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").

Министерство здравоохранения Палестинской автономии назвало имя убитого: 33-летний Билаль Кадах. Сведений о принадлежности его к какой-либо террористической группировке пока нет.

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По "почерку" действия Кадаха напоминают то, как действовал Ахмад Ясин Халаль Гидан, житель деревни Кибия, совершивший 6 июля нападение на пост охраны поселка Кдумим и убивший старшего сержанта подразделения "Сайерет Гивати" Шило Йосефа Амира. Гидан был застрелен в ходе короткой погони.

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Напомним, что 1 июня во время перестрелки между военнослужащими ЦАХАЛа и боевиками в районе Неве-Цуф в результате допущенной военными ошибки были ранены маленький ребенок и его отец. Позже двухлетний Мухаммад Тамими умер.