adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 29°
Тель-Авив:
24 - 28°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.710 ₪ 4.064 ₪
Иерусалим:
20 - 29°
Тель-Авив:
24 - 28°
Эйлат:
27 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Попытка теракта в Биньямине, террорист ликвидирован

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Попытка теракта в Биньямине, террорист ликвидирован
    Flash90     Попытка теракта в Биньямине, террорист ликвидирован
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    В понедельник, 10 июля, в районе Неве-Цуф (Халамиш) в Биньямине был застрелен террорист, бросивший взрывное устройство, в его машине обнаружено оружие, сообщают израильские СМИ.

    По предварительным данным, террорист был нейтрализован бойцами бригады "Кфир".

    Судя по фотографиям, появившимся в соцсетях, был застрелен водитель белого легкового автомобиля Nissan Tiida, находившегося на трассе неподалеку от Неве-Цуф и арабской деревни Дир Нидам.

    adv_11 m_ar_1

    Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) передает, что был нейтрализован террорист, который подъехал на автомобиле к блокпосту в Неве-Цуф, когда его начали досматривать, он бросил в военных гранату, обстрелял их и попытался скрыться. В его автомобиле нашли самодельный пистолет-пулемет "Карл Густав" ("Карло").

    Министерство здравоохранения Палестинской автономии назвало имя убитого: 33-летний Билаль Кадах. Сведений о принадлежности его к какой-либо террористической группировке пока нет.

    adv_12 incontent_1

    По "почерку" действия Кадаха напоминают то, как действовал Ахмад Ясин Халаль Гидан, житель деревни Кибия, совершивший 6 июля нападение на пост охраны поселка Кдумим и убивший старшего сержанта подразделения "Сайерет Гивати" Шило Йосефа Амира. Гидан был застрелен в ходе короткой погони.

    adv_13 m_ar_2

    Напомним, что 1 июня во время перестрелки между военнослужащими ЦАХАЛа и боевиками в районе Неве-Цуф в результате допущенной военными ошибки были ранены маленький ребенок и его отец. Позже двухлетний Мухаммад Тамими умер.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Июня 2023
    ЦАХАЛ провел расследование обстоятельств гибели двухлетнего ребенка в результате действий военных в Биньямине
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    18:19 Накануне голосования по спорному законопроекту в Кнессете закрыта ложа для гостей
    18:03 Посол США в Израиле: "Я просил Нетаниягу притормозить с реформой"
    17:29 В деревне Дир Кадис ранен израильтянин, приехавший на автомойку
    16:55 Палестинские источники: осуществлен запуск двух ракет в сторону поселка Шакед из Дженина
    16:36 Впервые с апреля 2022 года Банк Израиля не поднял учетную ставку
    16:34 Эрдоган: если Турцию примут в ЕС, Швеция будет в NATO
    15:25 Ближайшие дни в Израиля будут жаркими, минздрав рекомендует пить воду и избегать нагрузок
    14:58 Руководство BIG отказалось от забастовки в торговых центрах
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5