На фоне войны в Израиле: 93% считают себя патриотами, 50% верят в победу. Итоги опроса Newsru.co.il

Завершен опрос "Девять месяцев войны в Израиле: условия жизни и индекс патриотизма". В опросе, который проводился 8-10 июля, приняли участие 3469 респондентов. Более 98% участников данного опроса в настоящее время живут в Израиле.

У каждого четвертого участника опроса ребенок или дети служили в ЦАХАЛе после начала войны 7 октября 2023 года. У каждого десятого – в этот период служили внук или внуки. Но только 2% респондентов сами во время этой войны служили/служат в ЦАХАЛе (напомним, что средний возраст аудитории, участвующей в опросе – около 50 лет).

ИТОГИ ОПРОСА

Целью опроса было выяснение настроений наших читателей, живущих в Израиле, и того, как война влияет на жизнь. Кроме того, в рамках этого опроса определялся так называемый "индекс патриотизма" – результаты опроса по этому индексу сравниваются с итогами схожих опросов, которые проводились нами в прошлом.

Война "Железные мечи", начавшаяся 7 октября 2023 года после террористического нападения на Израиль из Газы, идет более девяти месяцев. Заявленные правительством цели войны – разгром ХАМАСа и освобождение заложников – пока не достигнуты. Идут переговоры о второй сделке с ХАМАСом, в рамках которой возможен договор о прекращении огня и "обмене пленными". Крайне напряженной остается ситуация на границе с Ливаном, велика вероятность начала полномасштабной войны с "Хизбаллой".

Подавляющее большинство участников опроса (более 85%) никуда не уезжали из Израиля после начала войны 7 октября 2023 года. Лишь 5% респондентов уезжали из Израиля после 7 октября 2023 года из-за войны (остальные по другим причинам). 9% сказали, что выезжали на короткое время, потом вернулись и продолжают жить в Израиле. Год репатриации (время жизни в стране) незначительно влияет на решения покинуть Израиль во время войны или остаться, показывает наш опрос.

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

Большинство участников опроса (около 56%) говорят, что материальные условия их жизни в Израиле за последние девять месяцев не ухудшились. Но 38% заявляют, что материальные условия их жизни изменились в худшую сторону.

Был задан вопрос: "Стало ли вам сложнее после начала войны обеспечивать себя/свою семью продуктами, товарами и услугами?" 62% ответили, что сложнее не стало. Но почти 34% заявили, что им стало сложнее.

Вопрос: "Ухудшились ли условия вашей работы за последние девять месяцев?" Большинство (53%) говорят, что условия работы не ухудшились. 15% заявили об ухудшении условий работы.

Вопрос: "Можете ли вы сказать, что ваша жизнь в Израиле не изменилась или почти не изменилась после начала войны 7 октября 2023 года?" Большинство, 61%, выбрали ответ: "Изменилась, хотя и незначительно". 20% утверждают, что их жизнь не изменилась. 15% говорят, что их жизнь изменилась кардинально.

Отметим: от времени пребывания в стране ответы на вопросы об условиях жизни и работы, как показал опрос, не зависят.

МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Был задан вопрос: "Вам страшно?" 34% ответили: "Да, и за себя, и за близких". 26% выбрали ответ: "Да, за близких, но не за себя". 19% заявили: "Нет, мне не страшно". 17% сказали: "Скорее испытываю апатию, но не страх".

Вопрос: "Испытываете ли вы чувство усталости от войны?" Подавляющее большинство (71%) признаются, что испытывают такое чувство. 17% говорят, что подобного не чувствуют.

Вопрос: "Испытываете ли вы чувство гордости за свою страну?" 47% ответили утвердительно, 31% – отрицательно.

Вопрос: "Вы верите, что Израиль победит в этой войне?" 50% – да, 20% – нет, прочие затрудняются с ответом.

Отметим: от времени пребывания в стране ответы на вопросы о моральном состоянии, как показал опрос, не зависят.

ИНДЕКС ПАТРИОТИЗМА

На вопрос "Считаете ли вы себя патриотом Израиля?" подавляющее большинство участников опроса (73%) отвечают однозначно утвердительно. 20% выбирают ответ "Да, в определенной степени". 3% отвечают: "Скорее нет, чем да". 2% заявляют: "Однозначно, нет".

Примечательно: ответ на этот вопрос сильно зависит от времени жизни в стране. Среди тех, кто репатриировался в 2022 году или позже, только 47% отвечают на него однозначно утвердительно, 40% выбирают ответ "Да, в определенной степени". Среди тех, кто репатриировался в 2014-2021 годах, однозначно утвердительно отвечают 58%, "в определенной степени" – 31%. В 2000-2013 годах – соответственно, 65%/25%. В 1990-1999 годах – 78%/16%. В 1989 году или ранее – 85%/13%. При этом тех, кто не считают себя патриотами Израиля, во всех категориях менее 10%. Таким образом, можно констатировать, что чем дольше человек живет в Израиле, тем выше вероятность того, что он будет ощущать себя патриотом своей страны.

Вопрос: "Задумывались ли вы когда-либо до начала войны в октябре 2023 года о возможности навсегда уехать из Израиля?" Подавляющее большинство (70%) отвечают: нет. 25% признаются, что задумывались об отъезде.

Вопрос: "После начала войны в октябре 2023 года у вас не возникало желания навсегда уехать из Израиля?" Большинство (64%) отвечают: нет. 29% отвечают: да. Таким образом, война повлияла в этом плане на настроения аудитории, хотя и не очень значительно.

Отметим: репатрианты последних лет реже говорят, что задумывались до войны об отъезде, чем репатрианты 90-х. При этом после начала войны новые репатрианты чаще об этом задумывались, чем "ватики".

Проведенный опрос показал, что среди тех, чей личный ежемесячный доход более 10000 шекелей, планирующих отъезд из Израиля около 15%. Среди тех, чей личный ежемесячный доход менее 10000 шекелей, планирующих отъезд из Израиля около 8%.

Вопрос: "Какие причины могли бы вас вынудить навсегда уехать из Израиля?" Самые частые ответы: 1) "Нежелание мириться с религиозным диктатом" – 34%, 2) "Неуверенность в безопасности" – 32%, 3) "Война, террор" – 31%. В то же время 31% респондентов заявляют: "Никакие причины не заставят меня уехать из Израиля".

Вопрос: "Почему вы не уезжаете из Израиля?" Самые частые ответы: 1) "Потому что это – моя страна" – 45%, 2) "Потому что я хочу жить в еврейском государстве" – 37%, 3) "Потому что здесь живут мои друзья и близкие" – 34%.

Вопрос: "Хотели бы вы, чтобы ваши дети жили в Израиле?" 46% отвечают: да. 19% заявляют: нет. 29% затрудняются с ответом. У прочих нет детей. Чем дольше респондент живет в Израиле, тем выше вероятность, что он утвердительно отвечает на этот вопрос.

Вопрос: "Как вы относитесь к гражданам, уезжающим из Израиля навсегда?" 50% отвечают: нейтрально. 40%: с пониманием. 6%: с презрением. Почти никто не выбрал ответ "с ненавистью". Чем меньше респондент живет в Израиле, тем выше вероятность, что он относится к такому решению с пониманием.

Вопрос: "Жалеете ли вы о том, что репатриировались в Израиль?" Абсолютное большинство (87%) заявляют, что не жалеют об этом. 6% жалеют. Среди новых репатриантов жалеющие о принятом решении встречаются реже, чем среди "ватиков".

Вопрос: "Хотели бы вы вернуться в страну, из которой приехали в Израиль?" Абсолютное большинство (89%) отвечают: нет. Менее 4% хотели бы. Среди новых репатриантов несколько больше таких, кто хотели бы вернуться в страну исхода. Среди репатриантов последних двух лет таких около 10%.

СРАВНЕНИЕ С ОПРОСОМ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

"Считаете ли вы себя патриотом Израиля?"

2024 – 73% "да", 20% "да, в определенной степени", 3% "скорее нет, чем да", 2% "нет"

2014 – 67% "да", 23% "да, в определенной степени", 4% "скорее нет, чем да", 5% "нет"

"Хотели бы вы, чтобы ваши дети жили в Израиле?"

2024 – 46% "да", 19% "нет", 29% затрудняются с ответом

2014 – 53% "да", 18% "нет", 22% затрудняются с ответом

"Жалеете ли вы о том, что репатриировались в Израиль?"

2024 – 87% не жалеют, 6% жалеют

2014 – 80% не жалеют, 10% жалеют

"Хотели бы вы вернуться в страну, из которой приехали в Израиль?"

2024 – 89% "нет", 4% "да"

2014 – 86% "нет", 6% "да"

Общий вывод: за последние десять лет в среднем наша аудитория стала несколько более патриотичной, но в то же время уменьшился процент респондентов, которые однозначно хотели бы, чтобы их дети жили в Израиле.