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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: конфискованы 150 мешков с опасными материалами

время публикации: 10 июля 2024 г., 15:29 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 15:29
Спецоперации в Иудее и Самарии: конфискованы 150 мешков с опасными материалами
Пресс-служба ЦАХАЛа

10 июля силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали шесть подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Хусане, Азарии, Урифе. Конфискованы более 150 мешков, содержащих материалы, используемые для изготовления взрывчатки.

Происходили столкновения. О пострадавших с израильской стороны не сообщается.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны более 4150 подозреваемых в терроре, более 1750 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

Израиль
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ЦАХАЛ: с начала войны в Иудее, Самарии и Иорданской долине задержаны 1750 боевиков ХАМАСа