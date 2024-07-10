Тревога в Альмоне (Анатоте), около Иерусалима

В 4:16 10 июля сработал сигнал тревоги в поселке Альмон (Анатот), расположенном к северу от Иерусалима. Предварительно: возможное проникновение террористов.

После тревоги ворота поселка были закрыты. Жители получили указания: запереться в домах и не выходить.

Информация уточняется.

Напомним, что 23 января 2016 года на въезде в поселок Анатот (округ Биньямин) 13-летняя арабка, вооруженная ножом, попыталась напасть на охранника. Нападавшая была застрелена.