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Израиль

Тревога в Альмоне (Анатоте), около Иерусалима

время публикации: 10 июля 2024 г., 04:16 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 05:31
Тревога в Альмоне (Анатоте), около Иерусалима
Фото NEWSru.co.il

В 4:16 10 июля сработал сигнал тревоги в поселке Альмон (Анатот), расположенном к северу от Иерусалима. Предварительно: возможное проникновение террористов.

После тревоги ворота поселка были закрыты. Жители получили указания: запереться в домах и не выходить.

Информация уточняется.

Напомним, что 23 января 2016 года на въезде в поселок Анатот (округ Биньямин) 13-летняя арабка, вооруженная ножом, попыталась напасть на охранника. Нападавшая была застрелена.

Израиль
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