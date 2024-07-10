ЦАХАЛ: возле школы в Хан-Юнисе ликвидирован боевик, участник "резни 7 октября"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что 9 июля в Хан-Юнисе с применением высокоточных ракет был ликвидирован вооруженный боевик ХАМАСа, который, среди прочего, участвовал в "резне 7 октября".

"Проверяются сообщения, согласно которым в результате удара, нанесенного по цели рядом со школой "Аль-Ауда" в Хан-Юнисе, погибли гражданские лица", – подчеркнули в пресс-службе.

Вечером 9 июля источники в секторе Газы сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели, находившейся рядом с территорией школьного комплекса "Аль-Ауда" в восточной части Хан-Юниса.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" утверждает, что на территории школы находится палаточный лагерь, в котором проживают беженцы из районов, в которых ведутся боевые действия, и удар был нанесен непосредственно по территории лагеря.

ПИЦ, а также министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщили, что на территории школы погибли не менее 29 человек, десятки людей были ранены.