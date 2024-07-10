В Альмоне (Анатоте) были зафиксированы проникновения в дома и детсад, похищено оружие

Пресс-служба совета округ Биньямин уведомила жителей поселка Альмон (Анатот), расположенного к северу от Иерусалима, об отбое объявленной ранее (в 4:16 утра) тревоги.

В сообщении, которое получили жители поселка сказано: "Около 04:30 были зафиксированы проникновения в три дома в поселке, а также в детский сад. Было украдено оружие. Была поднята тревога. Бали задействованы значительные силы для прочесывания территории поселка. Быстро отреагировали и прибыли первыми солдаты из расположенной рядом части. К ним присоединились сотрудники службы безопасности совета и силы безопасности. Инцидент расследуется".

В связи с операцией сил безопасности на территории поселка есть задержка с доставкой детей в образовательные учреждения.