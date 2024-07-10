Прогресс в расследовании убийства кинолога Службы тюрем Йохая Авни

40-летний Йохай Авни был убит у себя дома в поселке Гивон а-Хадаша: его тело со следами ножевых ранений было найдено в подожженной квартире, по всей видимости, убийца или убийцы для уничтожения следов преступления подожгли ее. Большая часть информации о происшествии и о ходе расследования запрещена к публикации по решению суда.

В среду, 10 июня, новостная служба 12 канала ИТВ сообщает о значительном прогрессе в расследовании. Известно, что полиция проверяет несколько версий, включая убийство на националистической почве. В расследовании принимает участие ШАБАК. Следствие ведет центральное подразделение полиции округа.

40-летний Йохай Авни работал в тюрьме "Офер" около 20 лет, он был кинологом Службы тюрем. В конце недели он отработал свою последнюю смену, но после выходных на работу не вышел. Поскольку он не отвечал на телефон, его коллеги приехали к нему домой, чтобы узнать, как он. Квартира была заперта. После прибытия спасателей и полиции дверь взломали. Йохай Авни был обнаружен бездыханным, с ножевыми ранами в животе. Квартиру после совершения преступления подожгли.

Владелица дома, сдававшая Йохаю Авни квартиру, говорит о нем как об очень приятном и тихом человеке. У Авни остались родители и три сестры. Его похороны состоятся в среду, в 14:30, на кладбище окружного совета Меваот а-Хермон.