Коалиционный кризис: ШАС голосует с коалицией, Бен-Гвир предъявил ультиматум Нетаниягу

Партия ШАС официально объявила, что не намерена разваливать коалицию. При этом заявлено, что эта партия продолжит голосовать вместе с коалицией.

"Мы дважды пытались провести важный закон, касающийся статуса раввинов в Израиле и улучшения условий работы служащих религиозных советов. К нашему крайнему удивлению, Бен-Гвир по политическим причинам принял решение обвалить этот законопроект. Партия ШАС, как она это делает всегда, проявляет ответственность. Мы не допустим разрыва в правом лагере во время войны, не станем наносить удар по армии и не поставим под угрозу шанс на достижение сделки. Поэтому возобновляем голосование с коалицией", – говорится в официальном заявлении ШАС.

В свою очередь, партия "Оцма Иегудит" заявила, что коалиционный кризис не завершен. "События, происшедшие накануне на севере, и беспредел, творящийся там, лишний раз доказывают, насколько важно присутствие Бен-Гвира в форумах управления войной. Пока этого не произошло, "Оцма Иегудит" продолжит нарушать работу коалиции", – говорится в заявлении этой партии.

В то же время, в партии Бен-Гвира отмечают, что будут голосовать против законопроектов, представленных оппозицией. "Мы не будем теми, кто поможет оппозиции провести свои законопроекты", – подчеркивают в "Оцма Иегудит".

По средам Кнессет рассматривает частные законопроекты, представленные, как правило, депутатами от оппозиции.

Напомним, что накануне глава коалиции Офир Кац сообщил об отзыве всех законов, представленных правительством. "Из-за безответственного поведения фракции "Оцма Иегудит" законопроекты коалиции не будут сегодня вынесены на повестку дня", – написал Кац в сообщении для депутатов фракции. "Я не готов полагаться ни на кого кроме коалиционных партий и не могу управлять коалицией, находясь в зависимости от сиюминутных настроений входящих в нее депутатов. Я надеюсь, что прекратится ситуация, при которой коалиционные партии помогают оппозиционным партиям причинять нам ущерб", – заявил Кац.