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Израиль

Бетон, заливавшийся в туннели возле Филадельфийского коридора, вышел со стороны Египта

время публикации: 10 июля 2024 г., 09:39 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 09:39
Бетон, заливавшийся в туннели возле Филадельфийского коридора, вышел со стороны Египта
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о первом туннеле в районе Филадельфийского коридора, который точно доходил до Египта и использовался ХАМАСом для контрабанды.

Это стало очевидно после того, как цемент, заливавшийся в туннель силами ЦАХАЛа со стороны сектора Газы, дошел до египетской территории.

В пресс-службе ЦАХАЛа подчеркивают, что не все туннели в районе границы сектора Газы с Египтом предназначались для контрабанды. Многие из них не пересекали границу, а использовали ее в качестве прикрытия, и предназначались для убежища, хранения боеприпасов, коммуникаций и т.д.

На данный момент в районе Филадельфийского коридора обнаружены 25 туннелей. По оценке ЦАХАЛа, еще около 30 только предстоит обнаружить, на что может потребоваться до полугода.

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