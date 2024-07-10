Бетон, заливавшийся в туннели возле Филадельфийского коридора, вышел со стороны Египта

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о первом туннеле в районе Филадельфийского коридора, который точно доходил до Египта и использовался ХАМАСом для контрабанды.

Это стало очевидно после того, как цемент, заливавшийся в туннель силами ЦАХАЛа со стороны сектора Газы, дошел до египетской территории.

В пресс-службе ЦАХАЛа подчеркивают, что не все туннели в районе границы сектора Газы с Египтом предназначались для контрабанды. Многие из них не пересекали границу, а использовали ее в качестве прикрытия, и предназначались для убежища, хранения боеприпасов, коммуникаций и т.д.

На данный момент в районе Филадельфийского коридора обнаружены 25 туннелей. По оценке ЦАХАЛа, еще около 30 только предстоит обнаружить, на что может потребоваться до полугода.