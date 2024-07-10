Операция ЦАХАЛа в Газе: в штабе UNRWA ликвидированы или взяты в плен десятки террористов. Видео

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в городе Газа. Силы 98-й дивизии продолжают "зачистку" Шуджаийи, к востоку от города Газа. Силы 162-й дивизии действуют в районе Рафиаха, на юге сектора.

Отмечается, что в ходе операции в городе Газа продолжаются боевые действия на территории штаб-квартиры UNRWA, которая была занята террористами. Были эвакуированы мирные граждане, после чего силы ЦАХАЛа атаковали боевиков, ликвидировали многих из них, других захватили в плен.

В Шуджаийе ликвидированы десятки террористов. Уничтожен туннель.

Несколько террористов ликвидированы за последние сутки в Рафиахе, обнаружено оружие, разрушен туннель.

Авиация ЦАХАЛа продолжает наносить удары по целям в секторе Газы.