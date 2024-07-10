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Израиль

Родители наблюдательниц угрожают подать в БАГАЦ иск против главы Генштаба

время публикации: 10 июля 2024 г., 15:03 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 15:03
Родители наблюдательниц угрожают подать в БАГАЦ иск против главы Генштаба
Ayal Margolin/FLASH90

Родители военнослужащих-наблюдательниц ("тацпитаниот"), погибших в "черную субботу" 7 октября в Нахаль-Оз, потребовали от ЦАХАЛа дать им ознакомиться с голосовыми записями и видеозаписями, сделанными на территории укрепленного пункта Нахаль-Оз накануне нападения, и получили отказ, поскольку речь идет о засекреченной информации.

Тогда семьи погибших наблюдательниц обратились напрямую к начальнику Генштаба Герци А-Леви с требованием предоставить им запрошенные материалы в течение 21 дня, и если это не будут сделано, они угрожают подать иск в БАГАЦ с требованием обязать армию предоставить им возможность ознакомиться с вышеназванными материалами.

В письме, выдержки из которого приводит "Сругим", подчеркивается, что ЦАХАЛ располагает видеозаписями и голосовыми записями, запечатлевшими девушек-наблюдательниц в последние безмятежные часы их жизни перед нападением террористов, но получить эти материалы их близкие не могут.

Родители погибших военнослужащих подчеркивают, что они вправе увидеть и услышать, что происходило на базе до вторжения террористов и расправы над их дочерьми.

Израиль
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