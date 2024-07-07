"Гаарец": 7.10 была введена в действие "инструкция Ганнибал" в отношении солдат и гражданских

Издание "Гаарец" со ссылкой на информированные источники в системе безопасности опубликовало статью о том, что 7 октября 2023 года, вскоре после вторжения тысяч террористов из сектора Газы и начала захвата заложников, высокопоставленные офицеры ЦАХАЛа объявили о начале действия "инструкции Ганнибал": немедленного удара по группе похитителей всеми имеющимися силами, чтобы предотвратить их уход с заложниками – даже ценой жизни похищенных. Говоря коротко – это был приказ открывать огонь на поражение, чтобы ни одно транспортное средство не вернулось в сектор Газы.

На этом этапе в ЦАХАЛе еще не знали масштабы похищений жителей окрестностей сектора – так называемого региона "Отеф Аза", – не знали и масштабов похищения военнослужащих, но уже было понятно: речь идет о большом количестве заложников. Поэтому, пишет автор материала Янив Кобович, было совершенно ясно, что означает этот приказ и какая судьба ждет некоторых из похищенных.

"Инструкция Ганнибал" – "Ноаль Ганнибал" – это засекреченный инструктаж, определяющий порядок реагирования на похищение военнослужащего. Она была разработана в 1986 году, и допускает применение любых средств для предотвращения похищения – даже ценой жизни похищенного солдата. Названа инструкция в честь карфагенского полководца Ганнибала Барки, который покончил с собой, чтобы не попасть в плен к римлянам.

"Гаарец" пишет, что введение в действие "инструкции Ганнибал" подтверждают документы, полученные изданием, а также показания военнослужащих, старших офицеров и офицеров среднего звена. Инструкция была получена Дивизией Газы, Южным округом и Генеральным штабом ЦАХАЛа. "Гаарец" неизвестно, пострадали ли в результате применения этой инструкции военнослужащие и гражданские, и если да, то о каком количестве идет речь.

В 6:43 в "черную субботу" 7 октября, когда тысячи боевиков ХАМАСа атаковали военные базы и лишили армию возможности наблюдения и связи, а на страну вовсю летели ракеты, командир дивизии Газы бригадный генерал Ави Розенфельд объявил код "Параш плешет" (армейский и полицейский код о чрезвычайной ситуации, связанной с проникновением противника на израильскую территорию, – прим. ред.). Этот код позволяет командиру дивизии взять на себя более широкие полномочия, включающие использование тяжелого вооружения для того, чтобы остановить противника.

"Гаарец" со ссылкой на высокопоставленный источник в ЦАХАЛе сообщает, что в тот день была введена "инструкция Ганнибал", однако подчеркивает, что ввел ее не командир дивизии Газы. По его словам, точной информации о происходящем в те часы еще не было, все были шокированы количеством террористов, и службы безопасности не имели плана противодействия такому нападению.

Об "инструкции Ганнибал" отдавали приказ в отношении нескольких мест, куда проникли террористы – военной базы "Реим", где находился командир дивизии, укреппункта "Нахаль Оз", где находились и откуда были в итоге похищены наблюдательницы, утверждает "Гаарец". Это не предотвратило похищение семерых наблюдательниц и гибель еще 15-ти, а также гибель 38 солдат.

"Инструкция Ганнибал" была введена и в других зонах нападения, не только военных, но и гражданских, пишет издание. В частности, известно о случае с захватом заложников в столовой кибуца Беэри: в столовой удерживались 15 заложников, 13 были убиты при штурме. Ожидается, что в ближайшие дни будет опубликован отчет о расследовании ЦАХАЛом этого случая.

"Гаарец" подчеркивает, что "инструкция Ганнибал" действовала на протяжении почти всей "черной субботы", даже в 21:33 на местах ситуация оставалась такой же. В это время из штаба Южного военного округа пришел приказ закрыть всю зону границы с сектором Газы танковым огнем: фактически это означало, что огонь на поражение мог быть открыт по любому, кто приблизится к зоне обстрела, без ограничений.

Представитель ЦАХАЛа прокомментировал публикацию "Гаарец", подчеркнув, что Армия обороны Израиля ведет внутреннее расследование событий 7 октября и того, что им предшествовало. Когда расследование будет завершено, его результаты будут опубликованы для общественности.