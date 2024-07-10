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Израиль

В бою в центре сектора Газы тяжело ранены двое бойцов бригады "Александрони"

время публикации: 10 июля 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 18:17
В бою в центре сектора Газы тяжело ранены двое бойцов бригады "Александрони"
Noam Revkin Fenton/Flash90

Разрешено к публикации: в бою в центральной части сектора Газы были тяжело ранены двое бойцов 3-й бригады "Александрони".

Раненые доставлены в больницы для оказания медицинской помощи, их семьи уведомлены.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что военнослужащие были ранены в результате подрыва взрывного устройства рядом с силами ЦАХАЛа.

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