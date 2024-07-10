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Израиль

Житель Холона обвиняется в сексуальных домогательствах к министру

время публикации: 10 июля 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 17:59
Май Голан ("Ликуд")
Tomer Neuberg/FLASH90

Государственная прокуратура представила в среду, 10 июля, в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против 28-летнего Томера Гая из Холона, который неоднократно связывался с министром социального равенства и продвижения статуса женщины Май Голан ("Ликуд") в социальной сети Facebook, оставляя угрожающие и оскорбительные комментарии.

В соответствии с обвинительным заключением, Томер Гай писал Май Голан при помощи мессенджера Facebook-Messenger комментарии оскорбительного, унижающего содержания, комментировал ее сексуальность, внешность, высказывал сексуализированные оскорбления, предлагал выполнить те или иные его сексуальные фантазии.

В числе фраз, которые можно привести в информационном тексте (в обвинительном заключении содержатся цитаты обращений обвиняемого к министру), есть следующие: "Не будет у тебя ни секунды покоя, никакого снисхождения. Боже, какая же ты идиотка. Ты даже не представляешь, что делаешь. Каждое произнесенное тобой слово рождает ненависть к тебе в еще одном человеке. Пройдет день, два или год, и ты будешь никому не нужна, твоя семья будет тебя ненавидеть, государство изгонит тебя"; "Настало время заткнуть тебя навсегда, запомни этот день, маленькая шлюха, недолго вам осталось, скоро мы вышвырнем вас на свалку истории"; "Мы достанем вас всех, война только началась".

Обвиняемому вменяется множество эпизодов сексуальных домогательств.

Израиль
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