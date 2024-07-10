ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков "Хизбаллы" в деревне Тир-Харфа, на юге Ливана
время публикации: 10 июля 2024 г., 21:39 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 21:49
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевики "Хизбаллы" в деревне Тир-Харфа были обнаружены бойцами 228-й бригады с помощью беспилотника, их координаты были переданы ВВС.
Боевики были уничтожены с истребителя ВВС.
Самолеты военно-воздушных сил также нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в деревне Эт Тайбе, на юге Ливана.
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