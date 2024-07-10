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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков "Хизбаллы" в деревне Тир-Харфа, на юге Ливана

время публикации: 10 июля 2024 г., 21:39 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 21:49
ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков "Хизбаллы" в деревне Тир-Харфа, на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевики "Хизбаллы" в деревне Тир-Харфа были обнаружены бойцами 228-й бригады с помощью беспилотника, их координаты были переданы ВВС.

Боевики были уничтожены с истребителя ВВС.

Самолеты военно-воздушных сил также нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в деревне Эт Тайбе, на юге Ливана.

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