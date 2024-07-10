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Израиль

Глава южного округа ШАБАКа подал в отставку в связи с "провалом 7 октября"

время публикации: 10 июля 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 21:02
7 октября 2023. Сдерот
Jamal Awad/Flash90

Подал в отставку глава Южного округа Общей службы безопасности (ШАБАК). Имя офицера, звание которого соответствует званию генерала в ЦАХАЛе, запрещено к публикации. Офицер заявил о личной ответственности за "провал службы 7 октября" и попросил прощения у родственников погибших и похищенных.

"Мой моральный долг попросить прощения у тех, чьи близкие были убиты в бою с террористами или были похищены, у тех, кто все еще находится в плену у врага, у тех, кто стал беженцем в собственной стране", – сказал офицер на церемонии передачи полномочий.

По информации "Мако", Южный округ ШАБАКа возглавит офицер, работавший в округе Иудеи и Самарии.

Израиль
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