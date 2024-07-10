Глава южного округа ШАБАКа подал в отставку в связи с "провалом 7 октября"
время публикации: 10 июля 2024 г., 21:02 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 21:02
Подал в отставку глава Южного округа Общей службы безопасности (ШАБАК). Имя офицера, звание которого соответствует званию генерала в ЦАХАЛе, запрещено к публикации. Офицер заявил о личной ответственности за "провал службы 7 октября" и попросил прощения у родственников погибших и похищенных.
"Мой моральный долг попросить прощения у тех, чьи близкие были убиты в бою с террористами или были похищены, у тех, кто все еще находится в плену у врага, у тех, кто стал беженцем в собственной стране", – сказал офицер на церемонии передачи полномочий.
По информации "Мако", Южный округ ШАБАКа возглавит офицер, работавший в округе Иудеи и Самарии.
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