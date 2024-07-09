Источники в Газе сообщили о десятках погибших в результате авиаудара в районе Хан-Юниса

Вечером 9 июля источники в секторе Газы сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели, находившейся рядом с территорией школьного комплекса "Аль-Ауда" в восточной части Хан-Юниса.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" утверждает, что на территории школы находится палаточный лагерь, в котором проживают беженцы из районов, в которых ведутся боевые действия, и удар был нанесен непосредственно по территории лагеря.

ПИЦ, а также министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщили, что на территории школы погибли не менее 20 человек, десятки людей были ранены.