Источники в Газе сообщили о десятках погибших в результате авиаудара в районе Хан-Юниса
время публикации: 09 июля 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 20:52
Вечером 9 июля источники в секторе Газы сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели, находившейся рядом с территорией школьного комплекса "Аль-Ауда" в восточной части Хан-Юниса.
Хамасовский "Палестинский информационный центр" утверждает, что на территории школы находится палаточный лагерь, в котором проживают беженцы из районов, в которых ведутся боевые действия, и удар был нанесен непосредственно по территории лагеря.
ПИЦ, а также министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) сообщили, что на территории школы погибли не менее 20 человек, десятки людей были ранены.
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