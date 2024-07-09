ЦАХАЛ: с начала войны в Иудее, Самарии и Иорданской долине задержаны 1750 боевиков ХАМАСа

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в течение 15 часов военнослужащие ЦАХАЛа и пограничной полиции проводили операцию в Нур аш-Шамсе, недалеко от Туль-Карема. Операция проводилась на основе разведданных, полученных от военной разведки (АМАН) и Общей службы безопасности (ШАБАК).

В ходе операции были уничтожены десятки взрывных устройств, которые были заложены вдоль центральных трасс, и которые представляли опасность не только для израильских военных, но и для местных жителей.

Кроме того, были уничтожены две штаб-квартиры местных боевиков, а также заминированный автомобиль. Задержан один подозреваемый в террористической деятельности.

Армия сообщает, что с начала войны в зоне ответственности территориальной бригады Иудеи и Самарии и 417-й бригады Иорданской долины, были задержаны около 4150 подозреваемых в террористической деятельности, 1750 из них являются боевиками террористической организации ХАМАС.