Ливанские источники: ночью ЦАХАЛ нанес удары по целям в южном Ливане

В ночь на 10 июля ливанские источники сообщали, что ЦАХАЛ атаковал цели в Барашите, к северу от Бинт-Джбейля (южный Ливан) и в Маркабе (напротив израильского поселка Маргалийот).

В Барашите около полуночи был нанесен удар по зданию, есть раненые, пишет сайт издания "Аль-Ахбар", связанного с "Хизбаллой".

Ливанские источники также сообщали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам в глубине территории Ливана.