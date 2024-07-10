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Израиль

Ливанские источники: ночью ЦАХАЛ нанес удары по целям в южном Ливане

время публикации: 10 июля 2024 г., 05:25 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 06:10
Ливанские источники: ночью ЦАХАЛ нанес удары по целям в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 10 июля ливанские источники сообщали, что ЦАХАЛ атаковал цели в Барашите, к северу от Бинт-Джбейля (южный Ливан) и в Маркабе (напротив израильского поселка Маргалийот).

В Барашите около полуночи был нанесен удар по зданию, есть раненые, пишет сайт издания "Аль-Ахбар", связанного с "Хизбаллой".

Ливанские источники также сообщали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам в глубине территории Ливана.

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